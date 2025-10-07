معرض الصقور 2025.. تراث وفخامة وأسلحة نادرة بأسعار خيالية

في أجواء تنبض بأصالة التراث السعودي وشغف عشاق الأسلحة الفريدة، يشهد معرض الصقور والصيد الدولي 2025 حضورًا لافتًا من الزوار داخل المملكة وخارجها، ويُعد هذا العام الأكثر تنوعًا وتميّزًا منذ انطلاق المعرض، حيث ضم مجموعة من الأسلحة النادرة التاريخية والعصرية، بأسعار تجاوز بعضها 100 ألف ريال.
ورصدت "سبق" خلال جولتها في صالات المعرض، اهتمامًا واسعًا من الزوار بالمقتنيات الفريدة التي عرضتها مصانع عالمية ومقتنون من عدة دول، وسط تركيز على القطع التي تجمع بين الندرة، ودقة التصميم، والقيمة التاريخية.
لفت مسدس M-arms موديل Aion الأنظار بتصميمه المستوحى من طراز يعود لأكثر من 400 عام، ويُعرض بسعر 79 ألف ريال. كما استوقف مسدس Elyzin (الزين) الزوار، إذ يُعد واحدًا من 99 قطعة فقط عالميًا، ويصل سعره إلى 100 ألف ريال، بفضل تصميمه التشيكي المصنوع من التيتانيوم.
ومن القطع المميزة أيضًا، مسدس Arsenal الإيطالي الذي يُصنّع حسب الطلب بأسعار تبدأ من 60 ألف ريال وتصل إلى أكثر من 100 ألف، مع خيارات النقش والتخصيص. كما وُعرض مسدس Smith & Wesson الكلاسيكي المزخرف يدويًا بسعر 25 ألف ريال.
وضمت الصالات بندقية نمساوية فاخرة مصنوعة من خشب الجوز ومزينة بنقوش يدوية، تُعرض كقطعة واحدة فقط بسعر 67 ألف ريال، بالإضافة إلى شوزل إيطالية من طراز Shotgun Breda بإصدار محدود لا يتجاوز 150 قطعة عالميًا.
أما القطعة الأكثر تفردًا فكانت مسدسًا أمريكيًا عيار 9 ملم، صُمم خصيصًا لمعرض الصقور والصيد الدولي، ويُعرض بسعر 42 ألف ريال، ليحظى باهتمام خاص من هواة الاقتناء.
ويُعد المعرض، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي، من أبرز الفعاليات السنوية التي تجمع بين التراث والحداثة، ويجسد شغف السعوديين بالصقور والصيد والفروسية، ويمنح الزوار فرصة اقتناء قطع نادرة وفاخرة تمثل ثقافة غنية وهوية وطنية أصيلة.