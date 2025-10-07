معرض الصقور 2025.. تراث وفخامة وأسلحة نادرة بأسعار خيالية

في أجواء تنبض بأصالة التراث السعودي وشغف عشاق الأسلحة الفريدة، يشهد معرض الصقور والصيد الدولي 2025 حضورًا لافتًا من الزوار داخل المملكة وخارجها، ويُعد هذا العام الأكثر تنوعًا وتميّزًا منذ انطلاق المعرض، حيث ضم مجموعة من الأسلحة النادرة التاريخية والعصرية، بأسعار تجاوز بعضها 100 ألف ريال.