توقيع اتفاقية تعاون بين "إغاثي الملك سلمان" و"اتحاد كرة القدم" واتحاد غرب آسيا لكرة القدم

ومن جملة المشاريع التطوعية العامة التي يحرص عليها المركز: برامجُ التمكين الاقتصادي والمهاري كأهداف رئيسية من هذه الاتفاقية، تهدف لإكساب المهارات المتنوعة التي سيقدّمها المركز بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا لكرة القدم عبر الرياضيين والمدربين والأكاديميات الرياضية المنتسبين لكلا الاتحادين، وبما يهدف إلى الاعتماد الذاتي وكسب سبل العيش من خلال العديد من الفرص، مثل: تدريب مدربي كرة القدم، واكتشاف المواهب الشابة، وتهيئتهم لفرص العمل في المجالات الرياضية المختلفة.