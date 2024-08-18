"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة مع رياح وأتربة مثارة وموجة حارة

كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.