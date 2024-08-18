"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة مع رياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجموم والكامل وخليص والشعيبة وبحرة والخرمة والمويه وتربة ورنية والقنفذة والليث. وتشهد أمطارًا خفيفة على القنفذة والليث والطائف، وأمطارًا متوسطة على أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ21 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا غزيرة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عرش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد موجة حارة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والسليل ووادي الدواسر. وتشهد أتربة مثارة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع. وتشهد موجة حارة على العيص وخيبر، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الاثنين.
كما تشهد المنطقة الشرقية موجة حارة مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الاثنين.