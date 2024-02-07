"الجفالي" تفتتح أكبر مركز لسيارات مرسيدس- بنز في شمال الرياض على الدائري الشمالي

وبهذه المناسبة، أوضح السيد باسم ولي رئيس إدارة التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات بأن افتتاح مركز مرسيدس-بنز الدائري الشمالي في الرياض وفقاً للطراز الجديد لمراكز مرسيدس- بنز حول العالم يتيح مساحة وحرية أكبر أمام العملاء للتعرّف على المركبات والاطلاع على مختلف تفاصيلها، وسط أجواء خاصة وتقنيات متقدمة في الحصول على المعلومة، مع إتاحة المقارنة بين مختلف الخيارات الخاصة بالألوان والخامات الداخلية والخارجية المتوفرة في كل فئة، وتابع قائلاً: "يأتي المركز الجديد تلبية للطلب المتزايد على سيارات مرسيدس- بنز، والاتساع الكبير الذي تشهده مدينة الرياض مواكبةً للنقلة النوعية لجميع مناطق المملكة في ضوء رؤية 2030، حيث يتكوّن المركز من طابقين أساسيين، بالإضافة إلى طابق سفلي لمواقف السيارات، كما تحتوي صالة العرض الرئيسية على أربع مناطق لتسليم السيارات؛ جميعها مزودة بمحطات شحن للسيارات الكهربائية، وتم تخصيص طابق علوي كامل للسيارات الفاخرة Mercedes-Maybach و G-Class وجزء مخصص لسيارات Mercedes-AMG وخلق مساحة مخصصة لعملاء هذه الفئات وكبار الزوّار للاستمتاع بتجربة الشراء، وعلى الجانب الآخر وتماشياً مع استراتيجيتنا لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا في ما بعد البيع تم تجهيز مركز الصيانة وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، حيث تبلغ مساحته 2700 متر مربع، حيث سيكون جاهزاً لاستقبال أكثر من 30 سيارة في ذات الوقت، مع إمكانية إضافة أربع مساحات أخرى في حال الاستقبال الفعّال.