أمازون تتعاون مع جمعية "الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة" لابتكار إصدار خاص من بطاقات هدايا العيد الإلكترونية من AMAZON.SA

ويمكن استبدال بطاقات هدايا العيد الإلكترونية من Amazon.sa بملايين المنتجات المحلية والعالمية المتوفرة على Amazon.sa ، ما يتيح الحل الأمثل لتقديم هدية العيد بكل راحة وسهولة كما أنها تحمل الكثير من المعاني القيّمة خلال هذا العيد. وتتوفر البطاقات بفئات سعرية تتراوح من ريال واحد إلى 6 آلاف ريال سعودي عند شرائها من الإنترنت. كما أن جميع بطاقات الهدايا صالحة لمدة تصل إلى عشر سنوات عند شرائها عبر الإنترنت، مع إمكانية تحديد موعد التوصيل إلى المستلم في تاريخ لاحق، كما بإمكان المستلم أيضاً استرداد قيمة بطاقة الهدية على الفور ومباشرةً في الحساب الخاص به على Amazon.sa بمجرد استلام البطاقة.ويمكن للعملاء أيضاً إرسال البطاقة عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى أحبائهم مرفقة برسالة خاصة من اختيارهم.