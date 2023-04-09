أمازون تتعاون مع جمعية "الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة" لابتكار إصدار خاص من بطاقات هدايا العيد الإلكترونية من AMAZON.SA

ضمن استعدادتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك، أعلنت Amazon.sa عن تعاونها مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة لابتكار إصدار خاص لهذا العام من تشكيلة بطاقات هدايا أمازون الإلكترونية لعيد الفطر المبارك للعملاء في السعودية. وتضم المجموعة التي تم إطلاقها حديثاً اثنين من الأعمال الفنية الملونة المصمممة حصرياُ من قبل فنانتين موهوبتين في جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، والتي تعمل على تنمية وصقل موهبة الأشخاص من ذوي الإعاقة في المملكة. وتتوفر الآن بطاقات هدايا العيد الإلكترونية من Amazon.sa للشراء بمبالغ متنوعة على Amazon.sa/giftcards أو من خلال تطبيق أمازون.
وبهذه المناسبة، قال عبده شلالا ، مدير أمازون في المملكة العربية السعودية: "نواصل في أمازون التزامنا الثابت بدعم الموهوبين من مختلف الخلفيات والأفكار ووجهات النظر واحتضانها في مكان واحد للابتكار من أجل عملائنا. إن التعاون مع "جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة" في هذا العام، لتصميم بطاقات هدايا العيد الإلكترونية لموقع Amazon.sa ، يمنحنا فرصة ملهمة لتقديم بعض المواهب المحلية الرائعة، والتي تعكس الجوهر الحقيقي للعمل الجماعي في العيد. نأمل أن ننشر الفرحة في قلوب عملائنا مع تقديمنا المزيد من الطرق لتبادل هدية العيد "العيدية"، وأن نساهم في نفس الوقت بزيادة الوعي بالمشهد الثقافي الغني المتنوع في المملكة العربية السعودية."
تجسد بطاقات هدايا العيد الإلكترونية التقليد المتبع في العيد المعروف باسم "العيدية" وهي العادة الشعبية المتعارف عليها لتبادل الهدايا في العيد بين أفراد العائلة والأصدقاء، وتأتي مع لمسة عصرية مميزة.
وتضم مجموعة هذا العام اثنين من التصاميم الحصرية تجسد الفنانتين من خلالهم مفهومهم للعيد، مع التركيز على أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر والعادات والتقاليد الخاصة بالعيد في السعودية، إلى جانب إلقاء الضوء على أسلوب الفنانتين للاحتفال بهذه المناسبة التي تحمل أهمية استثنائية.
ويعبّر التصميم الأول، الذي ابتكرته الفنانة ريهام، المصابة بمرض فقر الدم المنجلي، عن مشاعر الفرح بالعيد ومظاهر البهجة العامة بهذه المناسبة، مع عناصر مستلهمة من الثقافية والتقاليد السعودية. أما التصميم الثاني فهو من إبداع أمجاد المطيري؛ فنانة مصابة بضعف البصر، ويجمع تصميم البطاقة بين الألوان المشرقة المبهجة وتفاصيل الاحتفال بالعيد المعبرة عن خصوصية المناسبة والعادات والتقاليد المرتبطة بها. وتوضح الأعمال الفنية مشاعر الفرح والسعادة التي تترافق مع استقبال العيد، من خلال استخدام الألوان الزاهية، وإلقاء الضوء على شخصيات مختلفة تحتفل بالعيد.
صرح الأستاذ عبدالله جريد المدير التنفيذي لجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة بأن عيد الفطر يعتبر أحد أهم المناسبات في المملكة العربية السعودية وأبدى سعادته بالتعاون مع أمازون في هذه المبادرة الرائعة التي أتاحت الفرصة للموهوبين من ذوي الإعاقة لإبراز أعمالهم، حيث تهدف جمعية الإرادة إلى تمكين الأشخاص الموهوبين من ذوي الإعاقة من خلال صقل مهاراتهم وتطويرها حتى يصلوا إلى الاستقلالية وتحرص على تسليط الضوء عليهم في المجتمع ليكونوا نماذج مضيئة لأقرانهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ليثبتوا للعالم أجمع أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة فكر لا إعاقة جسد.
كما أعرب الأستاذ عبدالله عن اعتزاز جمعية الإرادة بهذا التعاون المثمر الذي أتاح الفرصة للموهوبين من ذوي الإعاقة لتقديم موهبتهم وأعمالهم الإبداعية التي تشكل مصدر إلهام لكافة فئات المجتمع مشيراً إلى أن هذا التعاون بداية لفتح آفاق جديدة ومتنوعة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا.
تعتبر بطاقات هدايا العيد الإلكترونية من Amazon.sa حل الأمثل لتقديم هدية العيد بطريقة سهلة ومريحة. وبدعم من فريق أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، الرائدة على مستوى المنطقة في مجال المدفوعات الرقمية والتي تنشط في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفر بطاقات الهدايا الإلكترونية إمكانية اختيار منتجات ضمن أكثر من 30 فئة على موقع Amazon.sa والتي تشمل مستلزمات المنزل والمطبخ، والأزياء، والإلكترونيات وغيرها، مع استخدام بطاقات الهدايا الإلكترونية التي تتيح دفع ثمن المشتريات بكل سهولة.
من جانبها، قالت مني السمين، رئيسة الاستراتيجية والنمو لأمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في السعودية: "يعتبر الإهداء إحدى الطرق المهمة التي تتيح لعملائنا في المملكة التواصل والتعبير عن مشاعرهم لأحبائهم خلال الاحتفال بالعيد، وتشكل بطاقات هدايا العيد الإلكترونية جزءاً من مجموعة واسعة من خيارات الدفع الموثوقة والبسيطة التي نوفرها لعملائنا في Amazon.sa. إن التعاون مع فنانتين من جميعة الإرادة أضفى مزيداً من التميز على مجموعة بطاقات هدايا العيد لهذا العام من خلال التصاميم المبتكرة التي أبدعنها الفنانتين. شعرنا بكثير من السعادة للتعرف على المنظور الفريد للفنانتين والأعمال الفنية النابضة بالحياة المعبرة عن بهجة العيد، ونحن على ثقة أن العملاء سيستمتعون بتبادل بطاقات الهدايا "العيدية" خلال عيد الفطر المبارك، مع المساهمة بدعم المواهب المتنوعة في المملكة."
ويمكن استبدال بطاقات هدايا العيد الإلكترونية من Amazon.sa بملايين المنتجات المحلية والعالمية المتوفرة على Amazon.sa ، ما يتيح الحل الأمثل لتقديم هدية العيد بكل راحة وسهولة كما أنها تحمل الكثير من المعاني القيّمة خلال هذا العيد. وتتوفر البطاقات بفئات سعرية تتراوح من ريال واحد إلى 6 آلاف ريال سعودي عند شرائها من الإنترنت. كما أن جميع بطاقات الهدايا صالحة لمدة تصل إلى عشر سنوات عند شرائها عبر الإنترنت، مع إمكانية تحديد موعد التوصيل إلى المستلم في تاريخ لاحق، كما بإمكان المستلم أيضاً استرداد قيمة بطاقة الهدية على الفور ومباشرةً في الحساب الخاص به على Amazon.sa بمجرد استلام البطاقة.ويمكن للعملاء أيضاً إرسال البطاقة عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى أحبائهم مرفقة برسالة خاصة من اختيارهم.
ويأتي طرح تصاميم هذا العام من بطاقات هدايا العيد الإلكترونية من Amazon.sa ، بعد التعاون في العام الماضي مع الفنانتين السعوديتين آلاء البخاري ومجد جاها، اللتين ابتكرتا تصميمين حصريين لبطاقة هدايا العيد احتفالاً بعيد الفطر المبارك، حيث قامت الفنانتان بتصميم بطاقات هدايا عكست أسلوبهما الفني الفريد، مع إلقاء الضوء على العادات والتقاليد المتبعة للاحتفال بالعيد في السعودية. وتتوفر الآن المجموعة الكاملة من بطاقات هدايا العيد الإلكترونية للشراء وبمبالغ متنوعة على Amazon.sa/giftcardsأو من خلال تطبيق أمازون.