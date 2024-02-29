هيفاء بنت محمد: "45%" من العاملين في القطاع السياحي بالسعودية من النساء

وأكّد المتحدثون خلال الجلسة أنّ كل مدينة في العالم تتطلّع إلى تطوير قطاع السياحة فيها، وكيف لها أن تدخل وتطور من أدواتها الكفيلة بجذب شرائح واسعة من السياح، مشدّدين على أنه أصبح من المؤكّد التداخل الواضح بين الواقع الافتراضي والعالم الحقيقي مع أهمية استثمار الفرص في المجال لمستقبل تقني أفضل، والاستفادة الكاملة من هذه المهارات وتطوير القدرات في التعامل مع التقنيات الحديثة وتطويعها في كل ما يخدم حياة البشر.