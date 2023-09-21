"المسند": ومضات البرق بجازان تتجاوز جميع دول أوروبا والوفيات بسببها هي الأعلى بالمملكة

وتفصيلاً، أوضح "المسند" أن معدلات الوفيات بسبب ضربات الصواعق في منطقة جازان هو الأعلى في السعودية، وبسبب موقعها الجغرافي المميز فإن كثافة ومضات البرق والصواعق في منطقة جازان وبمعدل 55 ومضة للكيلو المتر المربع سنوياً، يعتبر أكبر من معدل ومضات البرق والصواعق في جميع دول القارة الأوروبية وشمالي إفريقيا؛ بل إن معدل الوفيات بسبب ضربات الصواعق في منطقة جازان هو الأعلى في السعودية.