"إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية-الإفريقية: يجب إيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة

ودعا إلى تعزيز الشراكات السعودية-الإفريقية في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي، وتمويل التنمية المستدامة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز التجارة البيئية عبر الترويج لها، وتنظيم لقاءات دورية بين المصدرين والمستوردين في الجانبين، وبحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية الملكة 2030؛ إذ سيصل حجم الاستثمارات السعودية في القارة الإفريقية إلى نحو (96) مليار ريال سعودي، أي أكثر من (25) مليار دولار أمريكي، وسيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشاريع تنموية في القارة الإفريقية حتى عام 2030م، تصل مبالغها إلى نحو (18.75) مليار ريال سعودي، بما يعادل (5) مليارات دولار أمريكي، كما سيتم تمويل وتأمين الصادرات من المملكة العربية السعودية إلى القارة الإفريقية حتى عام 2030م بمبلغ (37.5) مليار ريال سعودي، بما يعادل (10) مليارات دولار أمريكي.