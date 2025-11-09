أمير تبوك يشيد بتحقيق الإمارة المركز الأول في التحول الرقمي على مستوى المناطق للعام الرابع على التوالي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي الحكومي 2025، وذلك للعام الرابع على التوالي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر واعتزاز لكافة منسوبي الإمارة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في مكتبه بالإمارة، كلًا من وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، إلى جانب فريق العمل بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالإمارة، بمناسبة هذا التميز الوطني اللافت.
وفي مستهل اللقاء، عبّر سمو أمير تبوك عن سعادته واعتزازه بما تحقق من إنجاز، موجهًا التهنئة للجميع، وقال:
"هذا الإنجاز يُعد فخرًا للإمارة ولكل من يعمل فيها، ونفاخر به جميعًا. وبقدر ما تهمّنا الجوائز، إلا أن الأهم هو خدمة المواطن والمقيم وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن".
كما قدّم سموه شكره وتقديره لوكيل الإمارة، ولوكيلها المساعد، ولكافة العاملين في مجال التقنية والتحول الرقمي، متمنيًا أن يكون هذا الإنجاز حافزًا لمزيد من التقدم والتميز، سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره تحت ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله.
من جهته، أعرب وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المتواصل وتوجيهاته المستمرة، التي كانت سببًا رئيسيًا في تحقيق هذه المنجزات المتتالية.
وأكد الحقباني أن هذا التميز هو ثمرة عمل جماعي وفريق متناغم يعمل برؤية واضحة، مشيرًا إلى أن الإمارة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الكفاءة الرقمية وتحقيق أهداف التحول الرقمي الوطني.