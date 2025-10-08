الندوة العالمية تُثمن الإقبال الشبابي على معرض الكتاب وتُشيد بجهود المملكة في نشر الثقافة

كما أبرزت الندوة جهودها في تعزيز الثقافة ونشر المعرفة عالميًا من خلال تنظيم المعارض والندوات والمبادرات التعليمية وتشجيع القراءة بين الشباب في عدد من الدول، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ الوعي الثقافي وتنمية روح الإبداع والتفكير الإيجابي.