الندوة العالمية تُثمن الإقبال الشبابي على معرض الكتاب وتُشيد بجهود المملكة في نشر الثقافة

ثمّنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي الإقبال الكبير من الشباب والشابات على معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 الذي أقامته المملكة تحت شعار "الرياض تقرأ"، مؤكدة أن هذا التفاعل يعكس وعيًا متناميًا بأهمية القراءة والثقافة ودور الكتاب في بناء الفكر وتنمية المجتمعات.
وأشادت الندوة بجهود المملكة العربية السعودية في تنظيم هذا الحدث الثقافي المتميز، الذي شاركت فيه أكثر من 2000 دار نشر من 25 دولة حول العالم، ليشكّل نافذة معرفية واسعة تتيح للجمهور الوصول إلى مصادر الثقافة والمعرفة من مختلف الدول.
كما أبرزت الندوة جهودها في تعزيز الثقافة ونشر المعرفة عالميًا من خلال تنظيم المعارض والندوات والمبادرات التعليمية وتشجيع القراءة بين الشباب في عدد من الدول، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم في ترسيخ الوعي الثقافي وتنمية روح الإبداع والتفكير الإيجابي.