تشييع جثمان شهيد الواجب "يحيى الهيلي" في حلي جنوب القنفذة

شيع المصلون بمحافظة حلي جنوب القنفذة شهيد الواجب يحيى محمد علي الهيلي، الذي استشهد بالحد الجنوبي.
وقال والد الشهيد إن ابنه كان بارًا بوالديه وحسن المعاملة مع الجميع، ويبلغ من العمر 20 سنة، مضيفًا أن استشهاده في ساحة الواجب وخدمة دينه ومليكه ووطنه فخر له ولأفراد قبيلته، مشيرًا إلى أنه تلقى خبر استشهاد "يحيى" بعد صلاة الجمعة.
وأضاف: نحمد الله تعالى الذي جعل من ولدنا شهيدًا، وهو يدافع عن دينه وقيادته ووطنه، وجميعنا فخورون باستشهاده، وكلنا فداء لديننا ووطننا وقيادتنا، ولن نبخل في ذلك ونسير على خطاه ونربي أبناءنا وأحفادنا على دينهم وحبهم لوطنهم، وسوف نجعله مثالًا يحتذى به عندما يكبرون ليواصلوا مسيرتهم في خدمة دينهم وقيادتهم ووطنهم.
وأشار والد الشهيد "يحيى" إلى أن الله عز وجل، قدّر وما شاء فعل، والحمد لله الذي جعل ابنه شهيدًا، قائلًا: لقد تقبلت ووالدته استشهاده بقلوب مؤمنة راضية بقدر الله تعالى.
وأبدى استعداده لتقديم جميع أبنائه فداء للدين والوطن علمًا بأن اثنين من أبنائه في الحد الجنوبي يدافعان عن دينهما ووطنهما، مؤكدًا أن هذا أقل شيء يقدمه مواطن لدينه ووطنه.
يُذكر أن أقارب الشهيد "يحيى" وزملاءه بعد الصلاة عليه ومواراة جثمانه الثرى يوم أمس الأول، عبروا عن فخرهم باستشهاده، متفقين بقولهم لـ"سبق" إنهم جميعًا ومن جوار قبره كأقارب وزملاء له فداء للدين والقيادة والوطن، معاهدين الله سبحانه، على مواصلة المسيرة فيما يحب الله عزوجل، ويرضاه، كما أنهم فخورون وهم يرون "يحيى" وقد استشهد في سبيل الله، دفاعًا عن واجب الدين والوطن.
ولا يزال يتقبل والد "يحيى" وإخوته وأقاربه وجميع أفراد قبيلة "الهيلة" العزاء في قرية الفريق بمركز حلي جنوب محافظة القنفذة.
وعبر مشايخ حلي وكبار أعيان القبيلة لـ"سبق" عن فخرهم وهم يودعون ابنهم إلى مثواه الأخير شهيدًا في سبيل الدفاع عن الدين والقيادة والوطن، قائلين: إن جميع أبناء قبيلتنا فداء لديننا ووطننا وكلنا صف واحد في التصدي لكل عابث بأمن هذا الوطن، ونحن فداء لهذا البلد الغالي.