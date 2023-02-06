تشييع جثمان شهيد الواجب "يحيى الهيلي" في حلي جنوب القنفذة

يُذكر أن أقارب الشهيد "يحيى" وزملاءه بعد الصلاة عليه ومواراة جثمانه الثرى يوم أمس الأول، عبروا عن فخرهم باستشهاده، متفقين بقولهم لـ"سبق" إنهم جميعًا ومن جوار قبره كأقارب وزملاء له فداء للدين والقيادة والوطن، معاهدين الله سبحانه، على مواصلة المسيرة فيما يحب الله عزوجل، ويرضاه، كما أنهم فخورون وهم يرون "يحيى" وقد استشهد في سبيل الله، دفاعًا عن واجب الدين والوطن.