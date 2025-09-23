وكيل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني: اليوم الوطني الـ95 محطة فخر وتجديد ولاء

رفع وكيل أمير الفوج الثاني بالحرس الوطني، ماجد بن شجعان أبا العلا، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر – حفظهم الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية.
وأكد أبا العلا أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تُجسّد مشاعر الفخر والاعتزاز، وتمثل محطة لتجديد الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من منجزات هو امتداد لما أسّسه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وسار عليه أبناؤه الملوك من بعده.
وختم تصريحه بالدعاء أن يديم الله على المملكة أمنها واستقرارها، ويحفظ قيادتها وشعبها، وأن تعود هذه المناسبة على الوطن بالمزيد من التقدم والازدهار.