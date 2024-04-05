محليات

أُحيل للنيابة العامة.. الإطاحة بمواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالجوف

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه من جانب "مكافحة المخدرات"
أُحيل للنيابة العامة.. الإطاحة بمواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالجوف

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
النيابة العامة
الجوف
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
تنظيم التداول الطبي
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org