"إثراء" يحتفي باليوم الوطني السعودي 92 بعروض موسيقية تفاعلية

وتجمع بين التجارب الفريدة اللحظات العائلية التفاعلية أبرزها: "رحلة 92 عامًا من الازدهار"، و"شارع العلوم" في معرض الطاقة، و"أضواء على السينما السعودية" التي تتضمن عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي أخرجها وأنتجها صُناع أفلام سعوديين، فضلًا عن إمكانية توثيق ذلك عبر فعالية مخصصة للتصوير داخل استوديو مهيّأ، بعنوان "صورة في الوطن" وفعاليات أخرى تسلّط الضوء على علم الآثار واكتشاف كنوز المملكة، إضافة إلى فعالية "قولها بلهجتك".