"تكافل" الخيرية تودع الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي بحسابات المدارس

يُشار إلى أن تكافل تقدم عددًا من برامج الدعم الأخرى (المعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج ويمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق بوابة الطلاب بموقع المؤسسة www.takaful.org.sa،