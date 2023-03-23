14 ساعة "دايت" والنتائج عكسية.. أخصائية تفند لـ"سبق" العادات الغذائية الخاطئة في رمضان

إفراط الأطعمة

‏‎أكّدت "باجخيف": أن الإفراط في تناول الطعام بشكلٍ عام قد يتسبّب في حدوث مشاكل في الهضم؛ كالارتجاع، وحرقان المعدة، وانتفاخ القولون، وصعوبات في النوم. وقالت: "يجب أن تتوزّع الوجبات طوال فترة الإفطار، وتكون مُشبِعة وخفيفة على المعدة؛ حيث تكون تركيباتها الغذائية عالية في البروتين، وقليلة في السكريات، وتحتوي على ألياف للشعور بالشبع، وأما الكميات فتختلف من شخص لآخر بحسب احتياجاته الغذائية من المغذيات.

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