وكيل وزارة الحج: أكثر من 3 ملايين قراءة لرمز الاستجابة على بطاقة "نسك"

أعلن الدكتورُ عايض الغوينم وكيل وزارة الحج لشؤون الحج، اكتمالَ عمليات التصعيد إلى المشاعر المقدسة صباح اليوم؛ الأمر الذي يضمن للحجاج بتوفيق الله الوصول إلى مشعر منى، موضحًا أن ذلك جاء نتيجة الاستعدادات المبكرة ومواءمة الخطط لأكثر من 50 جهة شريكة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة من مكتب مشاريع الحج الذي أطلقه برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030.
وفي التفاصيل: أوضح الدكتور "الغوينم" خلال المؤتمر الصحفي لموسم الحج الذي عقد مساء اليوم الجمعة؛ أن الجهود تتركز اليوم على وضع الترتيبات كافة لبدء تنفيذ خطة التصعيد إلى مشعر عرفات وفق الجداول الزمنية التسلسلية المتفق عليها عبر تهيئة كاملة منظومة النقل والتفويج ورفع جاهزيتها.
وقالت: تم تطبيق عملي لـ5 تجارب فرضية ناجحة بفضل الله؛ حيث شارك في تلك الفرضيات وعمليات المحاكاة الواقعية أكثر من 15 ألف حافلة، و40 ألف مشارك ميداني على مدى الخمسة أشهر الماضية؛ الأمر الذي يظهر جليًّا اليوم الاستعدادات المبكرة على كافة القطاعات العمل المختلفة بتناغم وتكامل؛ حيث تتبلور تلك الجهود في متابعة أكثر من 25 ألف مهمة تنفيذية بـ6 آلاف معالم، وتستمرّ الوتيرة ذاتها بتصاعد حتى نهاية أعمال الموسم بإذن الله.
وقال "الغوينم": إن المهمات السابقة تواصل التنافسية والتميز في تقديم الخدمات للحجاج؛ لذا نتج عنها زيادة عدد الشركات المقدمة لخدمات حجاج الخارج إلى 35 شركة، بما يوازي ضعفين خلال العامين الماضيين، وتوفير ما يقارب 3 ملايين سرير في مكة المكرمة والمدينة، إلى جانب التعاون مع أمانتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة لتأهيل أكثر من 300 متعهد إعاشة لتوفر يقارب 9 ملايين وجبة يوميًّا.
وتابع: أسهمت عمليات التحول الرقمي لبطاقة نسك الرقمية والإلكترونية في إحداث نقلة نوعية للحجاج في الخدمات والحد من ظهور العديد من الممارسات السلبية وتجويد عمليات الإرشاد والتوجيه، وهنا يسعدني أن أبلغكم أنه قبل الصعود إلى هذه المنصة بدقائق علمت أن عدد قراءة رمز الاستجابة المطبوعات بطاقة تجاوز 3 ملايين قراءة.
واختتم حديثه بأن وزارة الحج تستقبل أي ملاحظات أو شكوى على الرقم الموحد على الحجاج وتستقبل الموحد 1966 أي ملاحظات أو شكوى لمتابعتها من خلال مراكز العناية.