وكيل وزارة الحج: أكثر من 3 ملايين قراءة لرمز الاستجابة على بطاقة "نسك"

وقالت: تم تطبيق عملي لـ5 تجارب فرضية ناجحة بفضل الله؛ حيث شارك في تلك الفرضيات وعمليات المحاكاة الواقعية أكثر من 15 ألف حافلة، و40 ألف مشارك ميداني على مدى الخمسة أشهر الماضية؛ الأمر الذي يظهر جليًّا اليوم الاستعدادات المبكرة على كافة القطاعات العمل المختلفة بتناغم وتكامل؛ حيث تتبلور تلك الجهود في متابعة أكثر من 25 ألف مهمة تنفيذية بـ6 آلاف معالم، وتستمرّ الوتيرة ذاتها بتصاعد حتى نهاية أعمال الموسم بإذن الله.