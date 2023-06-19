وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في معرض باريس الجوي الـ54

قام وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، بزيارة لجناح الطيران المدني السعودي وأجنحة منظومة قطاع النقل الجوي المشاركة من مؤسسات وشركات تعنى بقطاع الطيران، والمشاركة في فعاليات معرض باريس الجوي " لوبورجيه" في نسخته الـ 54 والمنعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 19 – 25 يونيو 2023م.
وتجوّل المهندس "الجاسر" في جناح الهيئة وأجنحة منظومة قطاع النقل الجوي، والشركات والمؤسسات والناقلات الوطنية، مستمعًا من القائمين على الأجنحة إلى ما تقدمه من خدمات وتقنيات وحلول رقمية مبتكرة في القطاع، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.
وعلى هامش فعاليات المعرض، التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، وبحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عددًا من الوفود الرسمية والشركات الرائدة، مستعرضًا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاستراتيجيات الوطنية والفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية، إلى جانب تطوير أوجه التعاون المشترك بما يسهم في تطوير قطاع الطيران بالمملكة وتحقيق مستهدفاته الطموحة.
يشار إلى أن الهيئة قادت مشاركة تاريخية لقطاع الطيران في المملكة بما يشمل: (شركة مطارات ممثلة في شركة مطارات الرياض والدمام، وجدة، وشركة تجمع مطارات الثاني، والأكاديمية السعودية للطيران المدني، وطيران الرياض، والمركز الصناعي وصندوق التنمية الصناعي).
يُذكر أن معرض باريس الجوي "لوبورجيه"، يُعد واحدًا من أهم المعارض الجوية في العالم حيث يستقطب آلاف المشاركين من قطاع صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، كما يعد فرصة للشركات لعرض منتجاتها وتقنياتها الجديدة وإبراز قدراتها في مجال الابتكار التكنولوجي وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال، وعرض أحدث تطورات تكنولوجيا الطائرات والمعدات الخاصة بصناعة النقل الجوي في ضوء وتيرة النمو الهائل والطلب المتزايد على الطيران خلال السنوات المقبلة.