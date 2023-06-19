وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في معرض باريس الجوي الـ54

يُذكر أن معرض باريس الجوي "لوبورجيه"، يُعد واحدًا من أهم المعارض الجوية في العالم حيث يستقطب آلاف المشاركين من قطاع صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، كما يعد فرصة للشركات لعرض منتجاتها وتقنياتها الجديدة وإبراز قدراتها في مجال الابتكار التكنولوجي وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال، وعرض أحدث تطورات تكنولوجيا الطائرات والمعدات الخاصة بصناعة النقل الجوي في ضوء وتيرة النمو الهائل والطلب المتزايد على الطيران خلال السنوات المقبلة.