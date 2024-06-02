وزير الداخلية الباكستاني يأمر بضبط مسلحين سرقا مواطنين سعوديين في إسلام أباد

وقالت شرطة إسلام آباد في حسابها الرسمي على منصة "إكس" إنه تمت سرقة هاتفين من الضحايا، وتم تشكيل فريق بحث خاص بناءً على أمر المفتش العام في إسلام آباد، مشيرة إلى أنه سيتم القبض على الجناة في وقت قريب.