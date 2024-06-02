وزير الداخلية الباكستاني يأمر بضبط مسلحين سرقا مواطنين سعوديين في إسلام أباد

تعرض مواطنان سعوديان للسرقة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الأحد، وفقاً للشكوى التي تلقتها شرطة المدينة.
وبحسب التفاصيل، كان المواطنان السعوديان في إحدى الحدائق العامة عندما اقترب منهما رجلان مسلحان تتراوح أعمارهما بين 30-35 عاماً، وقاما بتهديدهما وسرقة هاتفين من نوع آيفون برو 15، ثم فرا من الموقع.
وقالت شرطة إسلام آباد في حسابها الرسمي على منصة "إكس" إنه تمت سرقة هاتفين من الضحايا، وتم تشكيل فريق بحث خاص بناءً على أمر المفتش العام في إسلام آباد، مشيرة إلى أنه سيتم القبض على الجناة في وقت قريب.
من جانبه، أصدر وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، أمراً للمفتش العام في شرطة إسلام آباد باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة على الفور لاعتقال المشتبه بهما وتقديمهما للعدالة واستعادة المسروقات.