برعاية "سبق".. نائب أمير الرياض يفتتح فعاليات الخريج والوظيفة الـ"27" بمعهد الإدارة العامة غدًا الاثنين

يفتتح سمو نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، غدًا الاثنين فعاليات حفل الخريج والوظيفة الـ(27) للعام التدريبي 1444هـ- 2023م، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالرياض خلال الفترة من 25- 28 شوال 1444هـ الموافق من 15- 18 مايو 2023م، برعاية إعلامية من صحيفة "سبق" الإلكترونية، وتشتمل الفعاليات على إقامة حفل للخريجين والخريجات، ومعرض التوظيف، وورش العمل المصاحبة.
وبهذه المناسبة أوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، أنه انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية للمعهد باعتباره مؤسسةً رائدةً في دعم التنمية الإدارية، ومن رسالته الخاصة في بناء وتنمية قدرات ومهارات متدربيه وخريجيه من الكوادر الواعدة، من شباب وشابات وطننا الغالي، وفق أحدث المعايير العالمية في التدريب التي تلبي متطلبات مسيرتنا التنموية الشاملة؛ لا سيما في مجال التنمية الإدارية، واستلهامًا من التوجهات الاستراتيجية للدولة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- وبما يتسق مع أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، من حيث الاهتمام الكبير بتطوير قدرات الإنسان السعودي؛ باعتباره محور التنمية والتطوير في هذا الوطن الكريم.
وقال السجان: "يتشرف المعهد بإقامة فعاليات الخريج والوظيفة لهذا العام التدريبي 1444هـ/ 2023م، تحت رعاية سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والعديد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة".
وأضاف أن فعاليات حفل الخريج والوظيفة الـ(27) تتضمن معرضًا للتوظيف؛ بهدف لقاء مسؤولي التوظيف والموارد البشرية في الشركات والمؤسسات الوطنية بالخريجين والخريجات؛ لتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة لهم؛ حيث تُعد هذه الفعاليات من أهم المناسبات السنوية التي يحرص المعهد على تنظيمها وإقامتها؛ إذ يحتفل فيها بتخريج دفعات من المتدربين والمتدربات في برامجه الإعدادية المتنوعة.