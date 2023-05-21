"نزاهة": توقيف 84 متهماً والتحقيق مع 211 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر شوال 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل "2583" جولة رقابية، والتحقيق مع "211" مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات: "الداخلية ، والدفاع، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والتعليم والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك".