"هيئة الطرق" تطلق كود الطرق السعودي ليكون مرجعًا لجميع الجهات المنفذة للطرق

ويأتي إطلاق كود الطرق السعودي برعاية من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للطرق كجهاز حكومي مشرف ومنظم لكافة شبكة الطرق في المملكة؛ وذلك من خلال إعداد السياسات واللوائح والأنظمة اللازمة لإنشاء وصيانة الطرق؛ حيث عملت الهيئة العامة للطرق وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على إعداد كود الطرق السعودي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق، والتي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ حيث نصت رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار، وقد تم إعداد هذا الكود نظرًا لتعدد الجهات المنفذة لشبكة الطرق في المملكة وتعدد المواصفات والسياسات التي يتم اتباعها لدى كل جهة؛ حيث أتت الحاجة لإعداد كود خاص للطرق السعودي، يراعي كل التغيرات والتضاريس في مختلف مناطق المملكة، ويضع مستوى محددًا لمستويات السلامة والأمان والجودة والبيئة والاستدامة.