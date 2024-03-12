طيران ناس ومنصة إحسان يطلقان خدمة التبرع السريع المسافرين إلكترونياً خلال حجز الرحلات

ويملك طيران ناس تجربة ثرية في الشراكة المجتمعية مع مؤسسات العمل الخيري بمساهمة من الأفراد، حيث أتاحت الشركة منذ عدة سنوات للمسافرين التبرع أثناء إتمام حجزهم على الموقع الالكتروني وعبر التطبيق والتبرع رقمياً للجمعيات الخيرية مثل جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، حيث بلغت قيمة التبرعات حتى العام الماضي نحو 2 مليون ريال، لتوفير خدمات طبية وتعليمية متكاملة استفاد منها 1140 طفلاً وطفلة من ذوي الإعاقة.