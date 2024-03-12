طيران ناس ومنصة إحسان يطلقان خدمة التبرع السريع المسافرين إلكترونياً خلال حجز الرحلات

أطلق، طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في العالم والشرق الأوسط، بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) خدمة التبرع السريع لمستفيدي المنصة من خلال تخصيص أيقونة على الموقع الإلكتروني وتطبيق طيران ناس للهواتف الذكية، وذلك لتمكين المسافرين من التبرع إلكترونياً أثناء حجز رحلاتهم.
ويأتي الإعلان عن الخدمة في شهر رمضان المبارك، ضمن التزام طيران ناس بتبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع والبيئة والاقتصاد، ويهدف طيران ناس إلى تمكين الضيوف المسافرين على متن طيران ناس من الوصول بسهولة إلى الحالات المجتمعية المتعففة من خلال منصة إحسان باعتبارها مظلة تغطي قطاع العمل الخيري والتنموي بشمولية، في مسارات متعددة وفي مختلف مناطق المملكة.
ويملك طيران ناس تجربة ثرية في الشراكة المجتمعية مع مؤسسات العمل الخيري بمساهمة من الأفراد، حيث أتاحت الشركة منذ عدة سنوات للمسافرين التبرع أثناء إتمام حجزهم على الموقع الالكتروني وعبر التطبيق والتبرع رقمياً للجمعيات الخيرية مثل جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، حيث بلغت قيمة التبرعات حتى العام الماضي نحو 2 مليون ريال، لتوفير خدمات طبية وتعليمية متكاملة استفاد منها 1140 طفلاً وطفلة من ذوي الإعاقة.