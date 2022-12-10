الرئيس الصيني يؤكد دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقاء جمعه مع "العليمي"

من جهته، أكد الرئيس الصيني موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، مؤكداً التزام الحكومة الصينية بتقديم أشكال الدعم كافة لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.