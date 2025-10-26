‏NHC تسلّم 60 ألف وحدة سكنية تخدم 300 ألف نسمة حتى أكتوبر 2025

وأضاف أن هذه الأرقام تأتي امتدادًا لجهود الشركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%، من خلال تقديم خيارات سكنية نوعية ضمن وجهات عمرانية يتم تطويرها بمعايير عالية الجودة، بالشراكة مع نخبة من المطورين والمقاولين المحليين والعالميين. وشدد الرئيس التنفيذي لـ NHC على مواصلة تسليم الوحدات السكنية بالتوازي مع توسع الشركة في ضخ المعروض العقاري عبر إطلاق وجهات ومشاريع نوعية جديدة في مختلف مناطق المملكة، بما يواكب الطلب المتزايد ويعزز توازن السوق العقاري، مع التركيز على ابتكار مفاهيم عمرانية عصرية تتكامل فيها عناصر السكن والعمل والترفيه لتلبية متطلبات الحياة الحديثة.