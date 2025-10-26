‏NHC تسلّم 60 ألف وحدة سكنية تخدم 300 ألف نسمة حتى أكتوبر 2025

أعلنت NHC عن تسليم 60 ألف وحدة سكنية تخدم ما يقارب 300 ألف نسمة حتى أكتوبر 2025، ضمن وجهاتها العمرانية المتكاملة التي تجسّد رؤيتها في بناء وجهات حضرية حديثة توفر أسلوب عيش يرتقي بجودة الحياة ويحقق تطلعات عملائها.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ NHC الأستاذ محمد بن صالح البطي أن مواصلة إنجاز وتسليم الوحدات السكنية تُبرز التزام الشركة بتطوير وجهات عمرانية متكاملة تلبي تطلعات عملائها، بما يعكس كفاءة NHC وقدرتها على قيادة قطاع التطوير العقاري وإحداث نقلة نوعية في نموذج عمله من خلال بناء وجهات عمرانية تجمع بين تكامل البنية التحتية وتوافر الخدمات والمرافق.
وأوضح البطي أن وجهات الشركة المنتشرة في مختلف مدن المملكة تُعد نموذجًا رائدًا للتنمية العمرانية المتكاملة، إذ توفر مرافق خدمية وتعليمية وصحية وتجارية وترفيهية ومسطحات خضراء داخل بيئات سكنية مستدامة تعزز جودة الحياة وتكون خيارًا أولًا للسكن والاستثمار.
وأضاف أن هذه الأرقام تأتي امتدادًا لجهود الشركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%، من خلال تقديم خيارات سكنية نوعية ضمن وجهات عمرانية يتم تطويرها بمعايير عالية الجودة، بالشراكة مع نخبة من المطورين والمقاولين المحليين والعالميين. وشدد الرئيس التنفيذي لـ NHC على مواصلة تسليم الوحدات السكنية بالتوازي مع توسع الشركة في ضخ المعروض العقاري عبر إطلاق وجهات ومشاريع نوعية جديدة في مختلف مناطق المملكة، بما يواكب الطلب المتزايد ويعزز توازن السوق العقاري، مع التركيز على ابتكار مفاهيم عمرانية عصرية تتكامل فيها عناصر السكن والعمل والترفيه لتلبية متطلبات الحياة الحديثة.
وقد أعلنت NHC الأسبوع الماضي عن شراكات مع كبرى الشركات الصينية والكورية لتنفيذ مشاريع نوعية في مختلف وجهات الشركة، وكذلك أبرمت الشركة شراكات لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة الحياة.
ومن أبرزها اتفاق مع تطوير المباني التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة لبناء 166 مدرسة حديثة بلا أسوار لأول مرة في المملكة، بتصاميم عصرية تندمج مع الهوية العمرانية للوجهات وتتيح الاستفادة منها للأنشطة المجتمعية.
كما تضم الشراكات مشروع مدارس الرياض في وجهة خزام، الذي يجسد أعلى المعايير العالمية، إلى جانب اتفاقيات مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب والمستشفى التخصصي الطبي لتقديم خدمات رعاية صحية متقدمة، بما يوفّر بيئة سكنية مثالية تجمع بين الراحة والصحة وجودة الحياة.
يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤيتها في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، لتواصل تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعكس التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.