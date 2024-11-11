استعدادات "واحة الإعلام" قُبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية بالرياض

أظهر مقطع فيديو الاستعدادات الإعلامية من واحة الإعلام قُبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض.
وتقيم وزارة الإعلام النسخة الثامنة من "واحة الإعلام" في منطقة "الصالات الرياضية" بمدينة الرياض، تزامناً مع انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.
وتعد "واحة الإعلام" إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف إتاحة الفرصة للمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام؛ لتقديم التغطيات المحلية والدولية من خلال توظيف التقنية الحديثة بما يدعم الإبداع والابتكار والتميُّز في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث التي تشهدها المملكة.
تُقام "واحة الإعلام" في نسختها الثامنة على مساحة 2000 متر مربع، بمشاركة عدة جهات حكومية، منها: وزارة الرياضة كشريك مستضيف، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ودارة الملك عبدالعزيز، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، ومبادرة كنوز السعودية، ومبادرة انسجام عالمي.
صُمّمت "واحة الإعلام" لتقدّم تجربة معرفية عن مشروعات المملكة الكبرى، وبشكلٍ تفاعلي عبر تقنيات متطورة تُتيح للجميع الاطلاع على تلك المبادرات بشكلٍ غير تقليدي.
وتضم "واحة الإعلام" عدة مناطق منها: منطقة الحفاوة السعودية، ومنطقة التواصل، ومعرض الواحة، ووادي الواحة الذي يوفر مساحة لخدمة الإعلاميين من خلال شاشات البث المباشر للقمة، ومكاتب وأجهزة للاستفادة منها في التغطيات الإعلامية للقنوات والصحف المحلية والدولية، إلى جانب الاستوديوهات التلفزيونية، بهدف استقبال أكثر من 1000 زائر من المسؤولين وممثلي مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والدولية المشاركة في تغطية أعمال القمة.
واستدعت الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية من عدوان إسرائيلي غاشم تحرّك قادة الدول العربية والإسلامية؛ لبحث إيقاف العدوان وسبل حماية المدنيين ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، إضافة إلى توحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرُّك بجدية؛ لإيقاف الاعتداءات المستمرة وإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.
ولدور المملكة العربية السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، واستشعاراً بمسؤوليتها تجاه القضايا العربية والإسلامية عامة والقضية الفلسطينية خاصة، دعت بتوجيهٍ كريمٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- واستكمالًا للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة؛ لعقد قمة متابعة عربية - إسلامية مشتركة في المملكة، إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.