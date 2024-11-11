استعدادات "واحة الإعلام" قُبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية بالرياض

وتضم "واحة الإعلام" عدة مناطق منها: منطقة الحفاوة السعودية، ومنطقة التواصل، ومعرض الواحة، ووادي الواحة الذي يوفر مساحة لخدمة الإعلاميين من خلال شاشات البث المباشر للقمة، ومكاتب وأجهزة للاستفادة منها في التغطيات الإعلامية للقنوات والصحف المحلية والدولية، إلى جانب الاستوديوهات التلفزيونية، بهدف استقبال أكثر من 1000 زائر من المسؤولين وممثلي مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والدولية المشاركة في تغطية أعمال القمة.