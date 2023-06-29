أمن الدولة تؤهل 2000 مسعف ميداني من قوات الطوارئ لدعم الخدمات الصحية في الحج

وتم تدريب هؤلاء المسعفين على العديد من المهارات الإسعافية، من بينها 16 مهارة إسعافية ضرورية في الحج مثل الإنعاش القلبي الرئوي، والاختناقات، وضربات الشمس، وتسلخات القدم، وآلام الظهر، والتعامل مع الجلطات القلبية، والسكتات الدماغية، والرعاف، والحمى، وارتفاع وانخفاض السكر.