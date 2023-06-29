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أمن الدولة تؤهل 2000 مسعف ميداني من قوات الطوارئ لدعم الخدمات الصحية في الحج

أمن الدولة تؤهل 2000 مسعف ميداني من قوات الطوارئ لدعم الخدمات الصحية في الحج

تشارك قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة ضمن الجهات المشاركة في موسم حج هذا العام 1444هـ.

وقدمت الرئاسة ضمن مشاركتها في موسم الحج العديد من المبادرات، من بينها إعداد وتأهيل 2000 مسعف ميداني من قوات الطوارئ، بهدف دعم الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

وتم تدريب هؤلاء المسعفين على العديد من المهارات الإسعافية، من بينها 16 مهارة إسعافية ضرورية في الحج مثل الإنعاش القلبي الرئوي، والاختناقات، وضربات الشمس، وتسلخات القدم، وآلام الظهر، والتعامل مع الجلطات القلبية، والسكتات الدماغية، والرعاف، والحمى، وارتفاع وانخفاض السكر.

كما تم تزويد المسعفين بالسترات الإسعافية المجهزة بالملزمة، والأجهزة الطبية اللازمة، والتنسيق مع وزارة الصحة لتحويل بعض الحالات وإرشادها.

رئاسة أمن الدولة
قوات الطوارئ الخاصة
موسم حج 1444هـ

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