7 شروط وإجراءات من الأمن العام للحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة

ولفت الأمن العام، في معلومات توعوية، إلى أن الشروط منها، أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عامًا، وكذلك أن يكون خالياً من السوابق الجنائية، وخالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الترخيص.