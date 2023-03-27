7 شروط وإجراءات من الأمن العام للحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة

أوضح الأمن العام شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد.
ولفت الأمن العام، في معلومات توعوية، إلى أن الشروط منها، أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عامًا، وكذلك أن يكون خالياً من السوابق الجنائية، وخالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الترخيص.
وتابع، من أبرز الشروط ألا يكون مصاباً بعاهة أو مرضٍ يعوقه عن استخدام السلاح، وتعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص، وألا يكون قد أجرى أيَّ تعديلٍ على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
وأوضح الأمن العام أن رخصة حمل السلاح أو اقتناءه تلغى في حالة المصادرة، أو فقدان أيّ شرطٍ من شروط منح الرخصة، إذا تُوفي المرخص له أو فقد أهليته.