"مهرجان الممالك القديمة".. مئات الطائرات الدرون تحلّق بسماء الحِجر لتروي قصص الحضارات القديمة

وبين جبال الحجر تتناغم التشكيلات الضوئية مع سرد الحكايات، لتجسّد حياة الشخصيات النبطية وتبرز معالم الحِجر بأبهى صورة، وما يميز الفعالية أن الزوّار لا يكتفون بالاستمتاع بالمشاهد البصرية، بل يحصلون أيضاً على عملة تذكارية خاصّة تحمل في أحد وجهيها صوراً لمعالم الحِجر التاريخية، بينما يظهر على الوجه الآخر رموز وأشكال وشخصيات الأنباط، مما يجعلها ذكرى خالدة تُرسخ هذه التجربة في أذهانهم.