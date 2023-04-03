متسابق مغربي يقصي متخصصاً في القراءات السبع من طريق نهائي "عطر الكلام"

وتفصيلاً، كان "الزيرك "، الذي منعه الخجل في بدايات حياته من قراءة القرآن بالمجالس العامة، قد اتخذ من عطر الكلام منصة لإيصال صوته إلى العالم عبر ألوان مختلفة من الأداء والمعاني، وتلاواتٍ ترسم الجمال في أسماع المشاهدين، وتكسبهم روحانية وجلالًا خلال متابعتهم المسابقة التي أصبحت جزءًا من البرامج الرمضانية المهمة في العالم الإسلامي، وعدد من أقطار العالم الأخرى.