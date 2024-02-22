شاهد.. بدء أعمال التسوير وزراعة مليون شجرة في "محمية طويق"

وتعمل محمية طويق تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض وتمثل "أعمال زراعة مليون شجرة في محمية طويق" زراعة الأشجار والشجيرات في الأودية والمناطق الطبيعية، والعناية بها، بالإضافة إلى أعمال تسوير تلك المناطق وتحقيق استدامتها من خلال التركيز على زراعة الأشجار ذات الطابع المحلي، ومن أبرزها الطلح، السمر، السلم، السدر وغيرها، وتطبيق أعلى معايير الزراعة المستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من حصاد الأمطار وتجميع مياه السيول.