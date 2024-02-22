شاهد.. بدء أعمال التسوير وزراعة مليون شجرة في "محمية طويق"

أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء أعمال التسوير وزراعة مليون شجرة في شعيب الحيسية وكذلك مجاري السيول الطبيعية في كلية الملك عبدالعزيز الحربية.
وتعكس هذه الأعمال اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بضمان الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيزها من خلال مشروعات متعددة الفائدة والأثر، والتي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء" الهادفة إلى زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة.
كما تسعى هذه الأعمال للمساهمة في الحد من التصحر، وتحسين درجات الحرارة وجودة الهواء عبر تقليل التلوث والغبار، وحماية التنوع الحيوي وتكامل جهود الجهات الفاعلة وتفاعل المواطنين في زيادة الغطاء النباتي وحماية الأرض والطبيعة.
وتعمل محمية طويق تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض وتمثل "أعمال زراعة مليون شجرة في محمية طويق" زراعة الأشجار والشجيرات في الأودية والمناطق الطبيعية، والعناية بها، بالإضافة إلى أعمال تسوير تلك المناطق وتحقيق استدامتها من خلال التركيز على زراعة الأشجار ذات الطابع المحلي، ومن أبرزها الطلح، السمر، السلم، السدر وغيرها، وتطبيق أعلى معايير الزراعة المستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من حصاد الأمطار وتجميع مياه السيول.
وتعد أعمال التشجير في الأودية والمناطق الطبيعية ضمن حدود محمية طويق؛ أولى المبادرات التي تنمي الغطاء النباتي في المحمية وتهدف لحماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة سكان مدينة الرياض وزوارها والمحافظة على بيئتها الطبيعية وإيجاد متنفس طبيعي في المناطق المحيطة بالعاصمة.