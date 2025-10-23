ملك مملكة إسواتيني يستقبل نائب وزير الخارجية

وفي بداية الاستقبال، نقل معاليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لجلالة الملك ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديق، فيما حمّله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -أيّدهما الله- ولشعب وحكومة المملكة العربية السعودية.