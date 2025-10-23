ملك مملكة إسواتيني يستقبل نائب وزير الخارجية

استقبل الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة لوبامبا.
وفي بداية الاستقبال، نقل معاليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لجلالة الملك ولحكومة وشعب مملكة إسواتيني الصديق، فيما حمّله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -أيّدهما الله- ولشعب وحكومة المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى مملكة إسواتيني فيصل الحربي، ومدير عام الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية صقر القرشي.