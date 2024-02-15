"المرور" ينفذ قرابة 1.8 مليون عملية إلكترونية خلال يناير عبر منصة "أبشر"

وأوضح المرور في إنفوجرافيك على حسابه في منصة "إكس" أن الخدمات التي تم تنفيذها عبر "أبشر أفراد"، شملت 117.813 تجديد رخصة سير مركبة، و87.841 إصدار طلب تفويض قيادة، و101.337 إذن إصلاح مركبة، و72.009 تجديد رخصة قيادة، و31.062 استبدال لوحات، و28.604 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و17.889 مبايعة مركبات، ثم 5.179 صلاحية تأمين مركبات.