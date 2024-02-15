"المرور" ينفذ قرابة 1.8 مليون عملية إلكترونية خلال يناير عبر منصة "أبشر"

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها تمكنت من تنفيذ قرابة (1.751.558) عملية عبر منصة "أبشر" خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يناير 2024.
وأوضح المرور في إنفوجرافيك على حسابه في منصة "إكس" أن الخدمات التي تم تنفيذها عبر "أبشر أفراد"، شملت 117.813 تجديد رخصة سير مركبة، و87.841 إصدار طلب تفويض قيادة، و101.337 إذن إصلاح مركبة، و72.009 تجديد رخصة قيادة، و31.062 استبدال لوحات، و28.604 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و17.889 مبايعة مركبات، ثم 5.179 صلاحية تأمين مركبات.
وبلغت أرقام العمليات المنفذة عبر "أبشر" لإذن إصلاح مركبة للشركات 776.2929، والاستعلام عن المخالفات المرورية 214.086، وتجيير البطاقات الجمركية 107.518، وإضافة مستخدم فعلي للمركبة 77.445، والتحفظ على نقل ملكية مركبة 44.847، ثم تجديد رخصة السير 29.044، وإذن إصلاح مركبة للمنشآت 23.783، وتفويض قيادة الزائرين 12.268، والاستعلام عن معلومات المركبة 2476.
وأوضح المرور أن هذه الخدمات تُسهم في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الازدحام، وتوفير الوقت والجهد.