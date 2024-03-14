عبر "أبشر".. "المرور" ينفّذ قرابة 1.8 مليون عملية إلكترونية خلال شهر فبراير

وأوضح المرور في إنفوجراف على حسابه في منصة "إكس"، أن الخدمات التي تم تنفيذها عبر "أبشر أفراد"، شملت 109.581 تجديد رخصة سير مركبة، و76836 إصدار طلب تفويض قيادة، و96843 إذن إصلاح مركبة، و64998 تجديد رخصة قيادة، و28283 استبدال لوحات، و84212 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و24765 مبايعة مركبات، ثم 4725 صلاحية تأمين مركبات.