عبر "أبشر".. "المرور" ينفّذ قرابة 1.8 مليون عملية إلكترونية خلال شهر فبراير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها تمكنت من تنفيذ قرابة 1.724.337 عملية عبر منصة "أبشر" خلال الفترة من 1 فبراير حتى 29 فبراير 2024.
وأوضح المرور في إنفوجراف على حسابه في منصة "إكس"، أن الخدمات التي تم تنفيذها عبر "أبشر أفراد"، شملت 109.581 تجديد رخصة سير مركبة، و76836 إصدار طلب تفويض قيادة، و96843 إذن إصلاح مركبة، و64998 تجديد رخصة قيادة، و28283 استبدال لوحات، و84212 إسقاط مركبات مهملة وتالفة، و24765 مبايعة مركبات، ثم 4725 صلاحية تأمين مركبات.
وبلغت أرقام العمليات المنفّذة عبر "أبشر" لإصدار تفويض داخلي وخارجي للشركات 826249، والاستعلام عن المخالفات المرورية 186115، وتجيير البطاقات الجمركية 57744، وإضافة مستخدم فعلي للمركبة 68949، والتحفظ على نقل ملكية مركبة 43435، ثم تجديد رخصة السير 27990، وإذن إصلاح مركبة للمنشآت 5318، وتفويض قيادة الزائرين 14085، والاستعلام عن معلومات المركبة 1912.
وأوضح المرور أن هذه الخدمات تُسهِم في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل الازدحام، وتوفير الوقت والجهد.