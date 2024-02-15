شهادة الأيزو في الأمن المجتمعي استمرارًا لحكاية الإبداع الإداري لمصادر الجزيرة

عادة ما تؤدي الحوادث التخريبية التي يتعرّض لها قطاع الأعمال والتجارة إلى خسائر كبيرة وانهيار مخاطر البيانات، وعدم النجاح في تقديم خدمات العملاء العادية، وتفاديًا لمثل ذلك سعت إدارة شركة مصادر الجزيرة إلى اعتماد أنظمة الأمن المجتمعي وإدارة استمرارية الأعمال لتحصل الشركة بموجب ذلك على شهادة "22301 ISO"، والتي تؤسّس وتنفّذ وتعمل وتراقب وتراجع وتحافظ وتحسن استمرارية أعمال الشركة في مختلف الظروف.