"الداخلية" تواصل تقديم "خدمة الطب المرئي" باستخدام كبسولة معززة بالذكاء الاصطناعي لرجال الأمن

وتتيح الكبسولة إجراء (26) قياساً فيسولوجيّاً من أهمها قياس الطول والوزن، وكتلة الجسم والعضلات، وضغط الدم، والحرارة، ونسبة الأكسجين، ومتطلبات الطاقة، ومعدل ضربات القلب، وتقلب ضربات القلب؛ لتحليل بيانات الحالة الصحية للمستفيد عبر الذكاء الاصطناعي المدمج، وتقديم الاستشارة الطبية عن بعد مع الطبيب، وتسجيل الأدوية اللازمة عبر نظام وصفتي.