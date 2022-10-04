دراسة: المراهقون أكثر صغار السن عرضة للربو.. وقطط المنازل من أسبابه

كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، عن دراسة وطنية، أُجريت عن الربو، وشملت نحو ثمانية آلاف طفل ومراهق بالسعودية، وخلصت إلى نسب تقريبية لانتشار ذلك المرض بين الأطفال والمراهقين، والحالات الشديدة في تلك الفئة.