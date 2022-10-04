دراسة: المراهقون أكثر صغار السن عرضة للربو.. وقطط المنازل من أسبابه

كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، عن دراسة وطنية، أُجريت عن الربو، وشملت نحو ثمانية آلاف طفل ومراهق بالسعودية، وخلصت إلى نسب تقريبية لانتشار ذلك المرض بين الأطفال والمراهقين، والحالات الشديدة في تلك الفئة.
وأوضح "عسيري" أن نسبة انتشار الربو -وفق الدراسة- بلغت في الأطفال نحو 14%، وفي المراهقين نحو 16%، وفي الفئتين بلغ الربو الشديد من 5% إلى 6%. مبينًا أن تلك الإحصائيات متوافقة مع الإحصائيات العالمية لانتشار الربو، وأن نصف الأطفال وثلث المراهقين فقط الذين يعانون الربو لديهم خطة علاجية مكتوبة للسيطرة عليه.
وأشار إلى أن الربو كان أكثر في الأطفال الذين تناولوا مضادات حيوية في السنة الأولى من الحياة، والذين لديهم قطط في المنازل.. مستدركًا بأن تلك ملاحظات تدل على "اتجاهات"، ولا تعني "السببية" بالضرورة.