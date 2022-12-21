"سار" توقّع عقدًا مع "تبادل" لرفع الكفاءة التشغيلية للميناء الجاف

من جانبه، بيّن "العتيبي" أنَّ الشراكة بين الطرفين، تصبّ في صالح القطاع اللوجستي في المملكة من خلال توفير الحلول الرقمية، مؤكدًا أنَّها تتماشى مع أهداف شركة تبادل وخدماتها المقدّمة حيث تسعى لتقديم حلول رقمية لرفع الكفاءة والشفافية وتعزيز الأداء التشغيلي للقطاع اللوجستي.