فيلم وقصائد وتكريم لأبناء الشهداء.. شاهد احتفال "تعليم المجمعة" بيوم الوطن

رعى وكيل محافظ المجمعة خالد البابطين بالنيابة عن محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، حفل إدارة التعليم بالمجمعة الذي أقامته احتفاءً باليوم الوطني الـ 92 على مسرح الإدارة.
وكان في استقبال وكيل المحافظة، مدير تعليم محافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم والمساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، وجمع من الأهالي ومنسوبي الإدارة.
وعند وصول وكيل المحافظة لمسرح الإدارة، عُزف السلام الملكي، ثم قدم الحفل الطالبان فلاح بن فهد الديحاني وعبدالله الصبحي، وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمدير تعليم المجمعة تحدث فيها عن الجهود العظيمة التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- منذ تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.
ورفع "الملحم" أسمى آيات التهاني للقيادة الحكيمة -أعزها الله- بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 ، مشيداً بما توليه من العناية والدعم اللامحدود للتعليم، كما قدم شكره لمقام وزارة التعليم على تطوير منظومة التعليم، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وفي ختام كلمته، قدم شكره لمحافظ المجمعة على دعمه وتحفيزه للميدان التعليمي، كما شكر وكيل محافظ المجمعة على تشريفه الحفل، وأشاد بجهود المساعديّن للشؤون التعليمية والمدرسية واللجان العاملة في تنفيذ الاحتفاء، كما قدم شكره للراعي الرسمي للحفل نادي الفيحاء.
بعد ذلك؛ استمع الجميع لقصيدة وطنية ألقاها هشام بن سليمان السليمان، عقب ذلك شاهد الجميع لوحة إنشادية ترحيبية ووطنية من تقديم طلاب وطالبات تعليم المجمعة، عُرض خلالها فيلم مرئي وطني.
تلا ذلك؛ تكريم أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين، كما تم تكريم الراعي الرسمي من قبل وكيل محافظ المجمعة ومدير التعليم، وتم كذلك تكريم شركاء النجاح جامعة المجمعة وبلدية محافظة المجمعة وأكاديمية مسار الفروسية.
كما سلم مدير التعليم يوسف الملحم، درعا تقديريًا لوكيل محافظة المجمعة خالد البابطين عرفاناً له على دعمه الدائم وتشيجعه المتواصل للتعليم في محافظة المجمعة في شتى المجالات.
وفي نهاية الحفل، تجول وكيل المحافظة ومدير التعليم والحضور في المعرض الوطني للأعمال الفنية ولوحات الرسم التي أعدها ونفذها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات في بهو الإدارة.