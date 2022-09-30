فيلم وقصائد وتكريم لأبناء الشهداء.. شاهد احتفال "تعليم المجمعة" بيوم الوطن

وعند وصول وكيل المحافظة لمسرح الإدارة، عُزف السلام الملكي، ثم قدم الحفل الطالبان فلاح بن فهد الديحاني وعبدالله الصبحي، وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمدير تعليم المجمعة تحدث فيها عن الجهود العظيمة التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- منذ تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.