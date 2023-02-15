"الفضلي": تخصيص محفظة بـ393 مليار ريال لتنفيذ 3300 مشروع تنموي لـ"المياه"

وأوضح أن المنظومة تعمل على تنفيذ منظومات إنتاج مياه محلّاة بالمنطقة الشرقية، ستعزّز الإنتاج بنحو "800" ألف متر مكعب يوميًّا، ستكتمل أعمالها قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى دخول كميات إنتاج أخرى تُقدّر بأكثر من "500" ألف متر مكعب يوميًّا خلال عام 2025م، مع زيادة سعة المياه المنقولة بأكثر من "3.5" ملايين متر مكعب يوميًّا، وإضافة "مليونَيْ" متر مكعب في الطاقة الاستيعابية للخزن.