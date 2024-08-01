بتسليم الملف رسميًّا.. "أمير تبوك": استضافة كأس العالم حلمٌ كان بعيدًا وأصبح واقعًا

وأضاف الأمير فهد بن سلطان: "استضافة كأس العالم في السعودية كان حلمًا بعيدًا بالنسبة لي شخصيًّا بحكم عملي سابقًا في المجال الرياضي، واليوم أصبح واقعًا قريبًا نعيش فيها لحظات تاريخية يفتخر فيها جميع أبناء المملكة العربية السعودية، ونجني ثمرة الاهتمام والتمكين من قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من قِبَل سمو ولي العهد، كما يعكس ذلك الجهود المستمرة لتحقيق المستهدفات الرياضية لرؤية المملكة 2030؛ "مشيدًا بجهود الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وكذلك القائمين على ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.