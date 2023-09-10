"التدريب التقني" تقبل أكثر من 60 ألف متدرب ومتدربة خلال الفصل الأول

وأضاف الفهيد أن "المؤسسة تعمل على تنفيذ خطة للتوسع في تقديم برامج التدريب لأبناء وبنات الوطن بمختلف المناطق، كما بدأت مع مطلع هذا الفصل تشغيل (8) منشآت تدريبية جديدة بالشراكة مع قطاع الأعمال في عدة مجالات من أبرزها مجال الطاقة المتجددة، وصيانة المطارات، والسياحة والفندقة، وسيتم خلال الفترة القادمة تشغيل منشآت جديدة أخرى في قطاعات واعدة بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وفق احتياج المشاريع التنموية".