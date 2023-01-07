"البيئة": أكثر من 266 ألف طن طاقة إنتاجية سنوية للبيوت المحمية من الطماطم

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تستهدف من دعم الزراعة تحت البيوت المحمية إنتاج بعض المحاصيل في غير مواعيدها، وإطالة موسم النمو للمحاصيل المزروعة، والمساهمة في نجاح بعض الإنتاج الزراعي المتخصص، كالزراعات العضوية، وتوفير الحماية لها من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة، مثل موجات الحرارة العالية والمنخفضة على السواء، وتوفير الرطوبة المناسبة، وحمايتها من الأمطار والرياح وغيرها من الظروف المناخية والآفات الزراعية.