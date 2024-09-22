شوارع وميادين "الطائف" تكتسي بعبارات خضراء: "تعليمنا نابض بالوطن"

زينت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، بالتعاون مع الأمانة، الميادين العامة والطرقات الرئيسة في المحافظة، عبر الشاشات الضوئية واللوحات، بعبارات الوفاء والولاء والانتماء للوطن الغالي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94، وذلك ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها الاتصال المؤسسي ابتهاجًا باليوم الوطني الـ 94 تحت شعار "نحلم ونحقق".
وتضمنت الرسائل الاتصالية: "في تعليم الطائف.. بمعاني الولاء والانتماء، تعليمنا نابضٌ بالوطن"، بالإضافة إلى تزيين المباني التعليمية والمدرسية بالأعلام وتركيب التصاميم المعبّرة والمتوافقة مع هوية اليوم الوطني، وبث عبارات الحب والولاء للوطن ابتهاجًا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، وتوشحها بألوان الوطن، وتزدان باللونين الأخضر والأبيض ابتهاجًا بهذه المناسبة، وترسيخ حب الوطن في نفوس الناشئة والمجتمع.
وأشاد المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالتكامل بين الإدارة العامة للتعليم وأمانة المحافظة بما يخدم أبناءنا الطلبة.