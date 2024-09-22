شوارع وميادين "الطائف" تكتسي بعبارات خضراء: "تعليمنا نابض بالوطن"

زينت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، بالتعاون مع الأمانة، الميادين العامة والطرقات الرئيسة في المحافظة، عبر الشاشات الضوئية واللوحات، بعبارات الوفاء والولاء والانتماء للوطن الغالي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94، وذلك ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها الاتصال المؤسسي ابتهاجًا باليوم الوطني الـ 94 تحت شعار "نحلم ونحقق".