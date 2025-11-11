"تجمع المدينة الصحي" يواصل تميّزه بمعرض الحج والعمرة عبر مبادرتَي "طابة" و"طِبابا"

ويُقام مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ (2025م) على مساحة 60 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 225 متحدثًا محليًا ودوليًا، ضمن 80 جلسة حوارية و60 ورشة عمل، وبحضور ممثلين من 150 دولة، ليشكّل منصة عالمية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لخدمة ضيوف الرحمن على مدار العام.