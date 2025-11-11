"تجمع المدينة الصحي" يواصل تميّزه بمعرض الحج والعمرة عبر مبادرتَي "طابة" و"طِبابا"

يواصل تجمع المدينة الصحي مشاركته اللافتة في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025، في نسخته الخامسة المقامة بمدينة جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن جناح شركة الصحة القابضة ولليوم الثالث على التوالي.
وشهد جناح التجمع حضورًا مميزًا من الزوار، حيث تم استعراض مبادرتَي "طابة" و"طِبابا"، وهما كبسولتان طبيتان ذكيتان تقدّمان خدمات طبية متقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات، بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود التجمع في دعم مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، من خلال توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في خدمة منظومة الحج والعمرة، وتحقيق التكامل بين القطاعات الصحية لرفع مستوى الجاهزية والاستجابة خلال المواسم.
ويُقام مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ (2025م) على مساحة 60 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 225 متحدثًا محليًا ودوليًا، ضمن 80 جلسة حوارية و60 ورشة عمل، وبحضور ممثلين من 150 دولة، ليشكّل منصة عالمية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لخدمة ضيوف الرحمن على مدار العام.