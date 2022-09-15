توقيع مذكرة تفاهم لجلب خدمات الروبوتات إلى السوق السعودي

وقال رئيس التقنية للذكاء الاصطناعي لدى شركة التميز السعودية عمر ميان: "هذه الشراكة ستساعدنا على خدمة العملاء الدوليين والجدد في المملكة، وشركتنا ملتزمة بمساعدة قطاع الغذاء السعودي على تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 المتمثل في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بالنظر إلى أهمية موقع المملكة كمركز للتجارة العالمية يربط ما بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.