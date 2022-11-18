"الغذاء والدواء" وجامعة "كاوست" توقّعان مذكرة تفاهم

ومن خلال هذه المذكرة؛ ستقدم الجامعة الدعم والمشورة وخبراتها التراكمية في مجال سير عمل تحاليل علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية وتطبيقات التقنية الحيوية، وستُتاح لـ"الهيئة" الفرصة لرعاية الطلاب المتفوقين في مجموعة متنوعة من المراحل الأكاديمية، كما ستتمكن من مقابلة الباحثين في مرحلة ما بعد الدكتوراه والباحثين في الجامعة المؤهلين للعمل في المملكة لغرض توظيفهم.