شاهد.. 6 ملفات تتصدّر جلسة المجلس المحلي بالطوال برئاسة المحافظ

وفي ختام الجلسة، دعا محافظ الطوال الجميع للعمل والمتابعة المستمرين للمشاريع التنموية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالعمل لما فيه خدمة المواطنين في المنطقة، في ظل الدعم والاهتمام اللامحدود الذي توليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.