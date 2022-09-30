شاهد.. 6 ملفات تتصدّر جلسة المجلس المحلي بالطوال برئاسة المحافظ

ترأس محافظ الطوال فيصل بن ناصر بن وريك، جلسة المجلس المحلي في دورته الثالثة للعام 1444هـ؛ وذلك بقاعة الاجتماعات ببلدية الطوال، حيث رفع المحافظ أسمى عبارات الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين؛ لما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام ودعم للمشاريع من أجل تنمية وبناء هذا الوطن المبارك.
ورحّب "ابن وريك" بالحاضرين من أعضاء المجلس، واستعرض معهم توصيات الجلسة السابقة، وما تم حيال تلك التوصيات من إجراءات.
عقب ذلك، ناقش المحافظ وأعضاء المجلس الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة والتي تضمنت: "عملية مكافحة نواقل الأمراض وتكثيف عمليات الرش خاصة بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة، وإجراءات صيانة الكوبري الرابط بين محافظة الطوال ومحافظة صامطة، وعملية صيانة مشروع درء أخطار السيول بوادي بن عبدالله بالموسم، وتطوير وصيانة الواجهة البحرية والعمل على طرحها للاستثمار، وإنشاء أسواق للنفع بالمحافظة ومركز الموسم، وضعف شبكة الجوال بالمحافظة ومركز الموسم.
كما جرى أيضًا مناقشة المشاريع المنفذة والمتعثرة أيضًا، والعمل على وضع تصور للحلول اللازمة من أجل العمل على إنجازها في الوقت المحدد، واستعراض نِسَبْ الإنجاز لدى الجهات الخدمية بالمحافظة.
وفي ختام الجلسة، دعا محافظ الطوال الجميع للعمل والمتابعة المستمرين للمشاريع التنموية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بالعمل لما فيه خدمة المواطنين في المنطقة، في ظل الدعم والاهتمام اللامحدود الذي توليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.