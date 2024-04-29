مجموعة التنسيق العربية تؤكد أهمية تمكين المرأة والنهوض بالرقمنة والتعليم

عُقدت جلسة حوارية لمجموعة التنسيق العربية، على هامش الاجتماعات السنوية 2024 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة الرياض، بالتزامن مع احتفال مجموعة البنك بمرور 50 عامًا على التأسيس تحت شعار "نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار".