مجموعة التنسيق العربية تؤكد أهمية تمكين المرأة والنهوض بالرقمنة والتعليم

عُقدت جلسة حوارية لمجموعة التنسيق العربية، على هامش الاجتماعات السنوية 2024 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مدينة الرياض، بالتزامن مع احتفال مجموعة البنك بمرور 50 عامًا على التأسيس تحت شعار "نعتز بماضينا ونرسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار".
شارك فيها كل وزير المالية والشؤون الاقتصادية بغامبيا سيدي كيت، والمدير التنفيذي بأجفند الدكتور ناصر القحطاني، ومدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد السويدي، والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد، والرئيس التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية سلطان المرشد، ومدير عام صندوق أوبك الدكتور عبدالحميد الخليفة.
وأكد المشاركون على الدور المحوري لمجموعة التنسيق العربية في تعزيز التعاون الناجح وجمع الأموال لمواجهة التحديات العالمية الملحة، مثل تغير المناخ والأمن الغذائي.
كما أبرز المتحدثون التزام مجموعة التنسيق العربية بتمكين المرأة والنهوض بالرقمنة والتعليم والتمويل الأصغر في الاقتصادات الإفريقية وذات الدخل المنخفض، إضافة إلى تمكين الدول النامية من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات البشرية نحو مستقبل أفضل.
وفي ختام الجلسة، أوضح المشاركون أن التنمية تزدهر من خلال التعاون، مشيرين إلى أن التعاون والشراكات يقودان التغيير من خلال تعبئة الموارد وإشراك القطاع الخاص.