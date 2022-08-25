سفارة المملكة في المغرب تتابع باهتمام بالغ مجريات حادثة تعرض مواطن في الدار البيضاء لاعتداء من قبل مجموعة أشخاص أدى إلى وفاته

وحرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على المواطنين في الخارج، فإن السفارة تود التوضيح بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة، وعليه تبين بأن الفقيد قتل على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه المواطن السعودي بمدينة الدار البيضاء.